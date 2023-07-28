Клюйкова (Волик) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюйкова (Волик) Варвара Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

11.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1887

Отец: Волик Иван Кириллович

Мать: Волик Прасковья Игнатьевна

Бракосочетание
25.10.1909

Муж: Клюйков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.06.1912

Сын: Клюйков Иван Иванович

Отец ребёнка: Клюйков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.07.1913

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Клюйков Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно