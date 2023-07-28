Клюйкова (Волик) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1887
Отец: Волик Иван Кириллович
Бракосочетание
25.10.1909
Рождение ребёнка
18.06.1912
Отец ребёнка: Клюйков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.07.1913
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Клюйков Иван Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно