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Волик Василий Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1883

Отец: Волик Иван Кириллович

Мать: Волик Прасковья Игнатьевна

Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Волик Юлиана Яковлевна

Рождение ребёнка
29.02.1904

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Волик Юлиана Яковлевна

Рождение ребёнка
14.08.1906

Сын: Волик Павел Васильевич

Мать ребёнка: Волик Юлиана Яковлевна

Рождение ребёнка
17.12.1908

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Волик Юлиана Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно