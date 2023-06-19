Волик Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1883
Отец: Волик Иван Кириллович
Бракосочетание
10.02.1902
Жена: Волик Юлиана Яковлевна
Рождение ребёнка
29.02.1904
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Волик Юлиана Яковлевна
Рождение ребёнка
14.08.1906
Мать ребёнка: Волик Юлиана Яковлевна
Рождение ребёнка
17.12.1908
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Волик Юлиана Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно