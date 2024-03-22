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Волик Георгий Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900

Отец: Волик Иван Кириллович

Мать: Волик Прасковья Игнатьевна

Бракосочетание
18.08.1917

Жена: Волик Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
04.09.1917

Сын: Волик Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Волик Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
20.12.1919

Сын: Волик Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Волик Акилина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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