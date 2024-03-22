Волик Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1900
Отец: Волик Иван Кириллович
Бракосочетание
18.08.1917
Жена: Волик Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
04.09.1917
Мать ребёнка: Волик Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
20.12.1919
Сын: Волик Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Волик Акилина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно