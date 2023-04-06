Волик (Мазанко) Акилина Федоровна
Место рождения
Дата рождения10.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1891
Отец: Мазанко Федор Данилович
Мать: Мазанко Анна Яковлевна
Бракосочетание
18.08.1917
Рождение ребёнка
04.09.1917
Отец ребёнка: Волик Георгий Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1919
Сын: Волик Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Волик Георгий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно