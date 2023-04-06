Волик (Мазанко) Акилина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волик (Мазанко) Акилина Федоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

10.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1891

Отец: Мазанко Федор Данилович

Мать: Мазанко Анна Яковлевна

Бракосочетание
18.08.1917

Муж: Волик Георгий Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1917

Сын: Волик Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Волик Георгий Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1919

Сын: Волик Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Волик Георгий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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