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Мазанко Анна Яковлевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1891

Дочь: Волик Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович

Рождение ребёнка
19.11.1894

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович

Рождение ребёнка
08.11.1900

Дочь: Нагурская Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович

Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: Туркина Харитина Федоровна

Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович

Рождение ребёнка
04.06.1905

Дочь: Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович

Рождение ребёнка
24.03.1907

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазанко Федор Данилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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