Мазанко Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1891
Дочь: Волик Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович
Рождение ребёнка
19.11.1894
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович
Рождение ребёнка
08.11.1900
Дочь: Нагурская Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович
Рождение ребёнка
05.10.1902
Дочь: Туркина Харитина Федоровна
Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович
Рождение ребёнка
04.06.1905
Дочь: Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович
Рождение ребёнка
24.03.1907
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Мазанко Федор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно