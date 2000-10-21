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Луканин Виктор Иванович

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Место рождения

Клесово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.04.1937

Дата смерти

21.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1937

Отец: Луканин Иван Дмитриевич

Мать: Луканина Прасковья Андреевна

Клесово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.07.1965

Дочь: Голубева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Луканина Галина Ивановна

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.07.1967

Дочь: Баландина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Луканина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.?

Сын: Луканин Юрий Викторович

Мать ребёнка: Луканина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.?

Дочь: Вырская Елена Викторовна

Мать ребёнка: Луканина Галина Ивановна

Смерть
21.10.2000
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