Луканин Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения05.04.1937
Дата смерти21.10.2000
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1937
Рождение ребёнка
23.07.1965
Дочь: Голубева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Луканина Галина Ивановна
Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.07.1967
Дочь: Баландина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Луканина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.?
Мать ребёнка: Луканина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.?
Дочь: Вырская Елена Викторовна
Мать ребёнка: Луканина Галина Ивановна
Смерть
21.10.2000