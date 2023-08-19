Голубева Ирина Викторовна
Место рождения
Дата рождения23.07.1965
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1965
Отец: Луканин Виктор Иванович
Мать: Луканина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1986
Дочь: Илюшина Мария
Отец ребёнка: Голубев Виктор Викторович
Клевенево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.12.1991
Сын: Голубев Михаил Викторович
Отец ребёнка: Голубев Виктор Викторович