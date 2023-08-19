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Голубева Ирина Викторовна

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Место рождения

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

23.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1965

Отец: Луканин Виктор Иванович

Мать: Луканина Галина Ивановна

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.07.1986

Дочь: Илюшина Мария

Отец ребёнка: Голубев Виктор Викторович

Клевенево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.12.1991

Сын: Голубев Михаил Викторович

Отец ребёнка: Голубев Виктор Викторович