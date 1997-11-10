Луканина Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луканина Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луканин Горячев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.11.1930

Сын: Луканин Николай Иванович

Отец ребёнка: Луканин Горячев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.09.1932

Дочь: Евсикова Луканина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Луканин Горячев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.04.1937

Сын: Луканин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Луканин Горячев Иван Дмитриевич

Клесово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.10.1941

Сын: Луканин Иван Иванович

Отец ребёнка: Луканин Горячев Иван Дмитриевич

Смерть
10.11.1997

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