Луканина Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.11.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1930
Отец ребёнка: Луканин Горячев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.09.1932
Дочь: Евсикова Луканина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Луканин Горячев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.04.1937
Отец ребёнка: Луканин Горячев Иван Дмитриевич
Клесово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.10.1941
Отец ребёнка: Луканин Горячев Иван Дмитриевич
Смерть
10.11.1997