Цыганков Мирон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
15.10.1824
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Корнеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Корнеевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Цыганкова Марина Мироновна
Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Корнеевна