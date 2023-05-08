Цыганков Мирон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганков Мирон Иванович

Цыганков Мирон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Цыганков Иван Абрамович

Мать: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Бракосочетание
15.10.1824

Жена: Цыганкова Евдокия Корнеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Цыганков Ульян Миронович

Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Корнеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Цыганков Яков Миронович

Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Корнеевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Цыганкова Марина Мироновна

Мать ребёнка: Цыганкова Евдокия Корнеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close