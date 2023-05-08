Цыганков Ульян Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Рождение ребёнка
17.01.1854
Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
09.12.1855
Сын: Цыганков Николай Ульянович
Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
03.03.1858
Дочь: Цыганкова Евдокия Ульяновна
Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
25.01.1861
Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
27.04.1863
Дочь: Цыганкова Пелагея Ульяновна
Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
09.12.1865
Дочь: Цыганкова Варвара Ульяновна
Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
05.09.1868
Дочь: Цыганкова Елизавета Ульяновна
Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
27.03.1870
Дочь: Цыганкова Мария Ульяновна
Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна
Рождение ребёнка
29.10.1871
Сын: Цыганков Кузьма Ульянович
Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно