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Цыганков Ульян Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Цыганков Мирон Иванович

Мать: Цыганкова Евдокия Корнеевна

Рождение ребёнка
17.01.1854

Сын: Цыганков Антон Ульянович

Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.12.1855

Сын: Цыганков Николай Ульянович

Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.03.1858

Дочь: Цыганкова Евдокия Ульяновна

Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1861

Сын: Цыганков Иван Ульянович

Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1863

Дочь: Цыганкова Пелагея Ульяновна

Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.12.1865

Дочь: Цыганкова Варвара Ульяновна

Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.09.1868

Дочь: Цыганкова Елизавета Ульяновна

Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1870

Дочь: Цыганкова Мария Ульяновна

Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1871

Сын: Цыганков Кузьма Ульянович

Мать ребёнка: Цыганкова Анисия Герасимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганкова Анисия Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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