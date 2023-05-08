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Цыганков Иван Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Цыганков Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Цыганков Мирон Иванович

Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Рождение ребёнка
Около 03.11.1812

Дочь: Цыганкова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1817

Дочь: Цыганкова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1820

Сын: Цыганков Степан Иванович

Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1822

Сын: Цыганков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Цыганков Иван Иванович

Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Рождение ребёнка
1828 или 1833

Сын: Цыганков Федор Иванович

Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Цыганкова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Цыганкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганкова Параскева Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
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