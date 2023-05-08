Цыганков Иван Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Цыганков Абрам
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна
Рождение ребёнка
Около 03.11.1812
Дочь: Цыганкова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна
Рождение ребёнка
20.12.1817
Дочь: Цыганкова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна
Рождение ребёнка
22.03.1820
Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна
Рождение ребёнка
29.10.1822
Сын: Цыганков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна
Рождение ребёнка
1828 или 1833
Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Цыганкова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Цыганкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Цыганкова Параскева Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно