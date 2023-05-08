Цыганкова Параскева Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Цыганков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
Около 03.11.1812
Дочь: Цыганкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Цыганков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
20.12.1817
Дочь: Цыганкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Цыганков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
22.03.1820
Отец ребёнка: Цыганков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
29.10.1822
Сын: Цыганков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Цыганков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Цыганков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1828 или 1833
Отец ребёнка: Цыганков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Цыганкова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Цыганков Иван Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Цыганкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Цыганков Иван Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно