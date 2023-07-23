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Ромашкина Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Асоскова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Перепелкин Максим Семенович

Рождение ребёнка
01.07.1845

Сын: Перепелкин Андрей Максимович

Отец ребёнка: Перепелкин Максим Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Перепелкин Федор

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
18.02.1853

Муж: Ромашкин Терентий Несторович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1853

Сын: Романов Матвей Терентьевич

Отец ребёнка: Ромашкин Терентий Несторович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1857

Сын: Ромашкин Филипп Терентьевич

Отец ребёнка: Ромашкин Терентий Несторович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1859

Дочь: Ромашкина Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Ромашкин Терентий Несторович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелкин Максим Семенович

Смерть
Неизвестно
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