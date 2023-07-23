Ромашкина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Асоскова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Перепелкин Максим Семенович
Рождение ребёнка
01.07.1845
Сын: Перепелкин Андрей Максимович
Отец ребёнка: Перепелкин Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Перепелкин Федор
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
18.02.1853
Рождение ребёнка
13.11.1853
Сын: Романов Матвей Терентьевич
Отец ребёнка: Ромашкин Терентий Несторович
Рождение ребёнка
09.01.1857
Сын: Ромашкин Филипп Терентьевич
Отец ребёнка: Ромашкин Терентий Несторович
Рождение ребёнка
06.11.1859
Дочь: Ромашкина Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Ромашкин Терентий Несторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно