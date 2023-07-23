Перепелкин Максим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкин Максим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Асоскова Мария Максимовна

Мать ребёнка: Ромашкина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.07.1845

Сын: Перепелкин Андрей Максимович

Мать ребёнка: Ромашкина Анна Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашкина Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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