Перепелкин Максим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Асоскова Мария Максимовна
Мать ребёнка: Ромашкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.07.1845
Сын: Перепелкин Андрей Максимович
Мать ребёнка: Ромашкина Анна Алексеевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно