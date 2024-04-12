Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Перепелкин Андрей Максимович
Перепелкин Андрей Максимович
Написать автору
Древо
Место рождения
Рождественское
, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
01.07.1845
Пол
Мужской
Отец
Перепелкин Максим Семенович
Мать
Ромашкина Анна Алексеевна
Около 1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1845
Отец:
Перепелкин Максим Семенович
Мать:
Ромашкина Анна Алексеевна
Рождественское
, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия