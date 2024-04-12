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Перепелкин Андрей Максимович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.07.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1845

Отец: Перепелкин Максим Семенович

Мать: Ромашкина Анна Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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