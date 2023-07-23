Ромашкин Терентий Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 или 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1809
Отец: Ромашкин Нестор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Ромашкина Агафия Терентьевна
Мать ребёнка: Ромашкина Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Курбатова Мария Терентьевна
Бракосочетание
18.02.1853
Рождение ребёнка
13.11.1853
Сын: Романов Матвей Терентьевич
Мать ребёнка: Ромашкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.01.1857
Сын: Ромашкин Филипп Терентьевич
Мать ребёнка: Ромашкина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1859
Дочь: Ромашкина Параскева Терентьевна
Мать ребёнка: Ромашкина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно