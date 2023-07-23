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Ромашкин Терентий Несторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 или 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 или 1809

Отец: Ромашкин Нестор Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ромашкина Агафия Терентьевна

Мать ребёнка: Ромашкина Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Курбатова Мария Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
18.02.1853

Жена: Ромашкина Анна Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1853

Сын: Романов Матвей Терентьевич

Мать ребёнка: Ромашкина Анна Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1857

Сын: Ромашкин Филипп Терентьевич

Мать ребёнка: Ромашкина Анна Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.11.1859

Дочь: Ромашкина Параскева Терентьевна

Мать ребёнка: Ромашкина Анна Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашкина Евдокия Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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