Ромашкин Нестор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Ромашкин Максим Маркович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808 или 1809
Сын: Ромашкин Терентий Несторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.08.1814
Дочь: Ромашкина Матрона Несторовна
Мать ребёнка: Ромашкина Матрона Федуловна
Рождение ребёнка
23.01.1818
Сын: Ромашкин Семен Несторович
Мать ребёнка: Ромашкина Матрона Федуловна
Рождение ребёнка
21.02.1820
Дочь: Ромашкина Евдокия Несторовна
Мать ребёнка: Ромашкина Матрона Федуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1830