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Ромашкин Нестор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Ромашкин Максим Маркович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808 или 1809

Сын: Ромашкин Терентий Несторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ромашкин Ефим Несторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.08.1814

Дочь: Ромашкина Матрона Несторовна

Мать ребёнка: Ромашкина Матрона Федуловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1818

Сын: Ромашкин Семен Несторович

Мать ребёнка: Ромашкина Матрона Федуловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1820

Дочь: Ромашкина Евдокия Несторовна

Мать ребёнка: Ромашкина Матрона Федуловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашкина Матрона Федуловна

Смерть
Около 1830