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Ромашкина Матрона Федуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.08.1814

Дочь: Ромашкина Матрона Несторовна

Отец ребёнка: Ромашкин Нестор Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.01.1818

Сын: Ромашкин Семен Несторович

Отец ребёнка: Ромашкин Нестор Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1820

Дочь: Ромашкина Евдокия Несторовна

Отец ребёнка: Ромашкин Нестор Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашкин Нестор Максимович

Смерть
Неизвестно