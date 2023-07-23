Ромашкина Матрона Федуловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.08.1814
Дочь: Ромашкина Матрона Несторовна
Отец ребёнка: Ромашкин Нестор Максимович
Рождение ребёнка
23.01.1818
Сын: Ромашкин Семен Несторович
Отец ребёнка: Ромашкин Нестор Максимович
Рождение ребёнка
21.02.1820
Дочь: Ромашкина Евдокия Несторовна
Отец ребёнка: Ромашкин Нестор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно