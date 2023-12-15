Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагия

Пелагия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Бурков Михайло Васильев

Отец ребёнка: Бурков Василий Иванов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Бурков Василий Иванов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Буркова Ирина Васильева

Отец ребёнка: Бурков Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Бурков Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Бурков Василий Иванов

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бурков Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурков Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close