Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Бурков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Бурков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Буркова Ирина Васильева
Отец ребёнка: Бурков Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Бурков Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Бурков Василий Иванов
Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурков Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно