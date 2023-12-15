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Федор Васильев
Федор Васильев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1771
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бурков Василий Иванов
1742 г.р.
Мать
Пелагия
1741 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Бурков Василий Иванов
Мать:
Пелагия
Смерть
Неизвестно
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