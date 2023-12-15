Бурков Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Бурков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагия
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Пелагия
Рождение ребёнка
1771
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Пелагия
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Буркова Ирина Васильева
Мать ребёнка: Пелагия
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Бурков Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Пелагия
Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно