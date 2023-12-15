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Бурков Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Бурков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Пелагия

Рождение ребёнка
1766

Сын: Бурков Михайло Васильев

Мать ребёнка: Пелагия

Рождение ребёнка
1771

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Пелагия

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Буркова Ирина Васильева

Мать ребёнка: Пелагия

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Бурков Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Пелагия

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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