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Буркова Ирина Васильева
Буркова Ирина Васильева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1778
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бурков Василий Иванов
1742 г.р.
Мать
Пелагия
1741 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Бурков Василий Иванов
Мать:
Пелагия
Смерть
Неизвестно
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