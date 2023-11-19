Неизвестно Нина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Нина?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Иван

Мать: Неизвестно Ульяна Зотовна

Смерть
До 1992
Она умерла после родов двойняшек девочек, у нее во время родов нечаянно прокололи мочевой пузырь , и эта маленькая дырочка сочилась какое то время , ее не замечали. Потом воспалительный процесс и спа... Показать все
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