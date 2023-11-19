Неизвестно Нина?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1992
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Иван
Смерть
До 1992
Она умерла после родов двойняшек девочек, у нее во время родов нечаянно прокололи мочевой пузырь , и эта маленькая дырочка сочилась какое то время , ее не замечали. Потом воспалительный процесс и спа... Показать все