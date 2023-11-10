Неизвестно Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Нина?
Мать ребёнка: Неизвестно Ульяна или Елена Зотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Таисия
Мать ребёнка: Неизвестно Ульяна или Елена Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно