Неизвестно Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Иван

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Место рождения

Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Нина?

Мать ребёнка: Неизвестно Ульяна или Елена Зотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Таисия

Мать ребёнка: Неизвестно Ульяна или Елена Зотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Ульяна или Елена Зотовна

Смерть
Неизвестно
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