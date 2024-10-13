Cукалова (Ананьева) Ульяна Зотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.03.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.03.1890 ст.
Дата рождения указана в записи о присоединении к православию в 1908 году. Источник: ГАРО 803-2-208 запись №5
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Нина?
Отец ребёнка: Неизвестно Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Таисия
Отец ребёнка: Неизвестно Иван
Место жительства
После 1918
Сослана "в Сибирь"
Смерть
Неизвестно