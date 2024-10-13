Cукалова (Ананьева) Ульяна Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cукалова (Ананьева) Ульяна Зотовна

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 04.03.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.03.1890 ст.

Отец: Ананьев Зот Ерофеевич

Мать: Ананьева (Неизвестно) Домна? Ивановна?

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Дата рождения указана в записи о присоединении к православию в 1908 году. Источник: ГАРО 803-2-208 запись №5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Нина?

Отец ребёнка: Неизвестно Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Таисия

Отец ребёнка: Неизвестно Иван

Место жительства
После 1918
Сослана "в Сибирь"
Смерть
Неизвестно

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