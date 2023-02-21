Евсеева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1886

Сын: Евсеев Григорий Карпович

Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович

деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1888

Сын: Евсеев Федор Карпович

Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович

деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Евсеев Степан Карпович

Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович

деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1907

Сын: Евсеев Михаил Карпович

Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович

деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Павел Карпович

Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович

деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Иван Карпович

Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович

деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Карп Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Карповна

Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович

деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
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