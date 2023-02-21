Евсеева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1886
Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович
деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович
деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович
деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1907
Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович
деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович
деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Иван Карпович
Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович
деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Карповна
Отец ребёнка: Евсеев Карп Степанович
деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно