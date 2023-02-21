Евсеев Михаил Карпович
Место рождениядеревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Дата рождения23.05.1907
Дата смерти05.09.1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1907
Отец: Евсеев Карп Степанович
Мать: Евсеева Ольга
деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
город Харьков, Украина
Смерть
05.09.1976
Харьков, Харківська область