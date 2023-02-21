Евсеев Михаил Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Михаил Карпович

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Место рождения

деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

23.05.1907

Дата смерти

05.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1907

Отец: Евсеев Карп Степанович

Мать: Евсеева Ольга

деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

город Харьков, Украина
Смерть
05.09.1976
Харьков, Харківська область
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