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Евсеев Карп Степанович

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Место рождения

деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсеев Степан

Мать: не указана

деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
12.01.1886

Сын: Евсеев Григорий Карпович

Мать ребёнка: Евсеева Ольга

деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1888

Сын: Евсеев Федор Карпович

Мать ребёнка: Евсеева Ольга

деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Евсеев Степан Карпович

Мать ребёнка: Евсеева Ольга

деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1907

Сын: Евсеев Михаил Карпович

Мать ребёнка: Евсеева Ольга

деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Павел Карпович

Мать ребёнка: Евсеева Ольга

деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Карповна

Мать ребёнка: Евсеева Ольга

деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеев Иван Карпович

Мать ребёнка: Евсеева Ольга

деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
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