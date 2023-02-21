Евсеев Карп Степанович
Место рождениядеревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Евсеев Степан
Мать: не указана
деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
12.01.1886
Мать ребёнка: Евсеева Ольга
деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Евсеева Ольга
деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Евсеева Ольга
деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1907
Мать ребёнка: Евсеева Ольга
деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евсеева Ольга
деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Карповна
Мать ребёнка: Евсеева Ольга
деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсеева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеев Иван Карпович
Мать ребёнка: Евсеева Ольга
деревня Романово, Уржумский район, Кировская область, Россия
Смерть
Неизвестно
деревня Романова, Уржумский район, Кировская область, Россия