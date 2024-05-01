Шехирев Гавриил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шехирев Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Шехирева Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шехирев Феодор Гаврилович
Мать ребёнка: Шехирева Параскева Филипповна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шехирев Симеон Гаврилович
Мать ребёнка: Шехирева Параскева Филипповна
Смерть
После 1860