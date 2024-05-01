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Шехирев Гавриил Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шехирев Филип Ларионович

Мать: Шехирева Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева Параскева Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шехирев Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Шехирева Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шехирев Феодор Гаврилович

Мать ребёнка: Шехирева Параскева Филипповна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Шехирев Симеон Гаврилович

Мать ребёнка: Шехирева Параскева Филипповна

Смерть
После 1860

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