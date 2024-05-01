Шехирев Дмитрий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Забайкальской обл, Нерчинского у, Ильдиканской вол, д. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шехирев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шехирева Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шехирев Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Шехирева Евдокия Иоанновна
Смерть
После 1860