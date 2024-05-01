Шехирев Дмитрий Гаврилович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Шехирев Гавриил Филиппович

Мать: Шехирева Параскева Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева Евдокия Иоанновна

Место жительства
Неизвестно
Забайкальской обл, Нерчинского у, Ильдиканской вол, д. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шехирев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шехирева Евдокия Иоанновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шехирев Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Шехирева Евдокия Иоанновна

Смерть
После 1860

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