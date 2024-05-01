Шехирева Параскева Филипповна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Параскева Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Гавриил Филиппович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Шехирев Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Филиппович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шехирев Феодор Гаврилович

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Филиппович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Шехирев Симеон Гаврилович

Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Филиппович

Смерть
После 1860

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