Шехирева Параскева Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шехирев Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шехирев Феодор Гаврилович
Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шехирев Симеон Гаврилович
Отец ребёнка: Шехирев Гавриил Филиппович
Смерть
После 1860