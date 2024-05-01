Шехирева Агрипина Ивановна 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Филип Ларионович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шехирев Гавриил Филиппович

Отец ребёнка: Шехирев Филип Ларионович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шехирев Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Шехирев Филип Ларионович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Шехирева) Феодосия Филипповна

Отец ребёнка: Шехирев Филип Ларионович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шехирев Феодор Филиппович

Отец ребёнка: Шехирев Филип Ларионович

Смерть
После 1829

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