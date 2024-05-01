Шехирева Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шехирев Гавриил Филиппович
Отец ребёнка: Шехирев Филип Ларионович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шехирев Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Шехирев Филип Ларионович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Шехирева) Феодосия Филипповна
Отец ребёнка: Шехирев Филип Ларионович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шехирев Феодор Филиппович
Отец ребёнка: Шехирев Филип Ларионович
Смерть
После 1829