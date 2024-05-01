Шехирев Феодор Филиппович 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирев Феодор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Шехирев Филип Ларионович

Мать: Шехирева Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева Наталия Кириловна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Забайкальская обл, Нерчинский у, Ильдиканская вол, с. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шехирев Георгий Феодорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Шехирев Алексей Феодорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шехирев Стефан Феодорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Шехирева) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шехирев Гавриил Феодорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шехирев Андриан Феодорович

Мать ребёнка: Шехирева Наталия Кириловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шехирев Георгий (2-Й) Феодорович

Мать ребёнка: Шехирева Наталия Кириловна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шехирев Матфей Феодорович

Мать ребёнка: Шехирева Наталия Кириловна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шехирев Елизар Феодорович

Мать ребёнка: Шехирева Наталия Кириловна

Смерть
После 1870

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