Шехирев Феодор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Забайкальская обл, Нерчинский у, Ильдиканская вол, с. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шехирев Георгий Феодорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Шехирев Алексей Феодорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шехирев Стефан Феодорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Шехирева) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шехирев Гавриил Феодорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шехирев Андриан Феодорович
Мать ребёнка: Шехирева Наталия Кириловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шехирев Георгий (2-Й) Феодорович
Мать ребёнка: Шехирева Наталия Кириловна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шехирев Матфей Феодорович
Мать ребёнка: Шехирева Наталия Кириловна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шехирев Елизар Феодорович
Мать ребёнка: Шехирева Наталия Кириловна
Смерть
После 1870