Шамсутдинов Сагит Шарип Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Сын: Шамсутдинов Камиль Сагитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Оркыя Арифулла/Гинятулла? Кызы
Рождение ребёнка
06.01.1955
Рождение ребёнка
20.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Оркыя Арифулла/Гинятулла? Кызы
Смерть
1980