Шамсутдинов Сагит Шарип Улы 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсутдинов Сагит Шарип Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы

Мать: Шамсетдинова Маһирә (Махиря) Зиятдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Оркыя Арифулла/Гинятулла? Кызы

Рождение ребёнка
1942

Сын: Шамсутдинов Камиль Сагитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Оркыя Арифулла/Гинятулла? Кызы

Рождение ребёнка
06.01.1955

Сын: Шамсутдинов Фарид Сагитович

Мать ребёнка: Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Оркыя Арифулла/Гинятулла? Кызы

Рождение ребёнка
20.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Оркыя Арифулла/Гинятулла? Кызы

Смерть
1980

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