Шамсетдинова Маһирә (Махиря) Зиятдин Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Зиятдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
1921
Сын: Залялетдинов Саидхашим Шарип Улы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шамсутдинов Шамиль Шарип Улы
Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы
Смерть
1975