Шамсетдинова Маһирә (Махиря) Зиятдин Кызы 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсетдинова Маһирә (Махиря) Зиятдин Кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Зиятдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Суфия Шарип Кызы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы

Бракосочетание
1905

Муж: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фарида Шарип Кызы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы

Рождение ребёнка
1921

Сын: Залялетдинов Саидхашим Шарип Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шамсутдинов Мөхәммәт (Мухамат) Шарип Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шамсутдинов Шамиль Шарип Улы

Отец ребёнка: Шамсетдинов Шарип (Шәреф) Минажетдин Улы

Смерть
1975

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