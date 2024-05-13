Шамсутдинов Камиль Сагитович 1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсутдинов Камиль Сагитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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