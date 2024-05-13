Шамсутдинов Камиль Сагитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно