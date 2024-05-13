Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Оркыя Арифулла/Гинятулла? Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1919
Дата смерти17.05.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы
Рождение ребёнка
06.01.1955
Сын: Шамсутдинов Фарид Сагитович
Отец ребёнка: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы
Рождение ребёнка
20.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы
Смерть
17.05.1969