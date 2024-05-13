Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Оркыя Арифулла/Гинятулла? Кызы 01.03.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гинятулла? Кызы (Фахретдинова/Фахуртдинова?) Оркыя Арифулла/Гинятулла? Кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1919

Дата смерти

17.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1919

Отец: Фахретдинов Арифулла Фахретдинов? (Фахретдинов) /

Мать: Фахретдинова (Фахретдинова) Мәҗүдә (Мажуда)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы

Рождение ребёнка
22.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы

Рождение ребёнка
06.01.1955

Сын: Шамсутдинов Фарид Сагитович

Отец ребёнка: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы

Рождение ребёнка
20.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы

Смерть
17.05.1969

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