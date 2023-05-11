Козалетова Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козалетова Пелагея Егоровна

Место рождения

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Между 1878 и 1880 ст.

Дата смерти

15.10.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Казалетов Иван Степанович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Брак 6.02.1900 Апухлицы Иван Степанович Емельянова Пелагея Егоровна по жениху Болотьково крестьянин Игратий Евдокимов... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1908

Дочь: Казалетова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Казалетов Иван Степанович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWP-9ZZ1?i=289&cc=1921824&cat=1043872
Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Казалетов Модест Иванович

Отец ребёнка: Казалетов Иван Степанович

Самара, Самара, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-81VJ-98Z4?i=179&cc=1807365&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A29J5-HL8
Смерть
15.10.1914 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWP-S2X?i=21&cc=1921824&cat=1043872
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