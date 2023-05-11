Козалетова Пелагея Егоровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1878 и 1880 ст.
Дата смерти15.10.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1878 и 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Брак 6.02.1900 Апухлицы Иван Степанович Емельянова Пелагея Егоровна по жениху Болотьково крестьянин Игратий Евдокимов... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1908
Дочь: Казалетова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Казалетов Иван Степанович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWP-9ZZ1?i=289&cc=1921824&cat=1043872
Рождение ребёнка
11.10.1912
Сын: Казалетов Модест Иванович
Отец ребёнка: Казалетов Иван Степанович
Самара, Самара, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-81VJ-98Z4?i=179&cc=1807365&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A29J5-HL8
Смерть
15.10.1914 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWP-S2X?i=21&cc=1921824&cat=1043872