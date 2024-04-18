Козалетова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозалетова Клавдия Ивановна

Козалетова Клавдия Ивановна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

05.05.1903 ст.

Дата смерти

20.05.1992

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Между 1878 и 1880 г.р.

Дети

1940 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1903 ст.

Отец: Казалетов Иван Степанович

Мать: Казалетова Пелагея Егоровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
11.10.1912 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Троицкая церковь, Самара 11.10.1912 Самара Модест Иванович Козалетов Апухлицы отец крестьянин Иван Стефанович Козалетов Апухлицы мать крестьянская жена Пелагея Георгиевна Козалетова Апухлицы к... Показать все
Восприемник
24.07.1916 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.07.1916 Апухлицы Мария Михайловна Казалетова Апухлицы отец крестьянин Михаил Ефимович Казалетов Апухлицы мать крестья... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1940

Сын: Юрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.05.1992
Пушкин, Царскосельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.