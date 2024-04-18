Козалетова Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.05.1903 ст.
Дата смерти20.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1903 ст.
Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
11.10.1912 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Троицкая церковь, Самара 11.10.1912 Самара Модест Иванович Козалетов Апухлицы отец крестьянин Иван Стефанович Козалетов Апухлицы мать крестьянская жена Пелагея Георгиевна Козалетова Апухлицы к... Показать все
Восприемник
24.07.1916 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.07.1916 Апухлицы Мария Михайловна Казалетова Апухлицы отец крестьянин Михаил Ефимович Казалетов Апухлицы мать крестья... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1940
Сын: Юрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.05.1992
Пушкин, Царскосельский уезд