Мухина Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Мухин Саватей Андреанович

Отец ребёнка: Мухин Андреян Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 60 лист
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Федосья Андреановна

Отец ребёнка: Мухин Андреян Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 60 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Ирина Андреановна

Отец ребёнка: Мухин Андреян Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 60 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Мухин Сергей Андреанович

Отец ребёнка: Мухин Андреян Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 60 лист
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Мухина Анна Андреановна

Отец ребёнка: Мухин Андреян Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 60 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Андреян Федорович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Смерть
Неизвестно
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