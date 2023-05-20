Мухина Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Мухин Саватей Андреанович
Отец ребёнка: Мухин Андреян Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 60 лист
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Федосья Андреановна
Отец ребёнка: Мухин Андреян Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 60 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Ирина Андреановна
Отец ребёнка: Мухин Андреян Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 60 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Мухин Андреян Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 60 лист
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Мухина Анна Андреановна
Отец ребёнка: Мухин Андреян Федорович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 60 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 59 оборот
Смерть
Неизвестно