Леопардова Августа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь диакона.
Бракосочетание
Около 1914
Образование
Около 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила курс Вологодского Епархиального женского училища.
Рождение ребёнка
27.10.1915 ст.
Сын: Леопардов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Леопардов Александр Евлогиевич
Рождение ребёнка
04.02.1916 ст.
Сын: Леопардов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Леопардов Александр Евлогиевич
Смерть
Неизвестно