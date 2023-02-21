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Леопардова Августа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь диакона.
Бракосочетание
Около 1914

Муж: Леопардов Александр Евлогиевич

Образование
Около 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила курс Вологодского Епархиального женского училища.
Рождение ребёнка
27.10.1915 ст.

Сын: Леопардов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Леопардов Александр Евлогиевич

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1916 ст.

Сын: Леопардов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Леопардов Александр Евлогиевич

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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