Ершов Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Ершов Павел Ефимович
Мать: Ершова Мелания Ипатьева
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Ершов Пётр Степанов
Мать ребёнка: Ершова Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Ершов Роман Степанов
Мать ребёнка: Ершова Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Гликерия Степанова
Мать ребёнка: Ершова Гликерия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Ершова Гликерия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно