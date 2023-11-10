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Ершов Степан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Ершов Павел Ефимович

Мать: Ершова Мелания Ипатьева

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Ершов Пётр Степанов

Мать ребёнка: Ершова Гликерия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Ершов Роман Степанов

Мать ребёнка: Ершова Гликерия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Гликерия Степанова

Мать ребёнка: Ершова Гликерия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Ершов Михаил Степанов

Мать ребёнка: Ершова Гликерия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Гликерия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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