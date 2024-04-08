Ершова Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Гликерия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Ершов Пётр Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Павлович

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Ершов Роман Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Павлович

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Гликерия Степанова

Отец ребёнка: Ершов Степан Павлович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Ершов Михаил Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Степан Павлович

Смерть
Неизвестно
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