Ершова Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Ершов Пётр Степанов
Отец ребёнка: Ершов Степан Павлович
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Ершов Роман Степанов
Отец ребёнка: Ершов Степан Павлович
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Гликерия Степанова
Отец ребёнка: Ершов Степан Павлович
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Ершов Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно