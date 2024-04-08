Ершов Павел Ефимович
Место рожденияИнбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1809
Отец: Ершов Ефим Михайлович
Мать: Ершова Мария Ефимова
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Ершов Ефим Павлович
Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Антонида Павловна
Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Ершов Яков Павлович
Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Василиса Павловна
Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Мелания Ипатьева
Смерть
Неизвестно