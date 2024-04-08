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Ершов Павел Ефимович

Место рождения

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Ершов Ефим Михайлович

Мать: Ершова Мария Ефимова

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Ершов Ефим Павлович

Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Антонида Павловна

Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Ершов Яков Павлович

Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Василиса Павловна

Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Ершов Степан Павлович

Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Ершова Мелания Ипатьева

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Мелания Ипатьева

Смерть
Неизвестно
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