Ершова Мелания Ипатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Ершов Ефим Павлович
Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Антонида Павловна
Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Ершов Яков Павлович
Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Василиса Павловна
Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Павел Ефимович
Смерть
Неизвестно