Ершова Мелания Ипатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Мелания Ипатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Ершов Ефим Павлович

Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Антонида Павловна

Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Ершов Яков Павлович

Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Василиса Павловна

Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Ершов Степан Павлович

Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Ершов Павел Ефимович

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Павел Ефимович

Смерть
Неизвестно
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