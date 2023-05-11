Калинин Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1938
Дата смерти13.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938
Отец: Калинин Николай Иванович
Мать: Калинина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.1958
Дочь: Баюрова Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Калинина Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
22.02.1965
Сын: Калинин Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Калинина Раиса Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1983