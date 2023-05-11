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Калинин Евгений Николаевич

Место рождения

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

15.10.1938

Дата смерти

13.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938

Отец: Калинин Николай Иванович

Мать: Калинина Анна Васильевна

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.08.1958

Дочь: Баюрова Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Калинина Раиса Григорьевна

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.02.1965

Сын: Калинин Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Калинина Раиса Григорьевна

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Раиса Григорьевна

Смерть
13.10.1983
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