Рябинина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1883
Дата смерти25.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1913
Дочь: Чекина Лукерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Рябинин Дмитрий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Рябинин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Рябинин Дмитрий
Рождение ребёнка
04.12.1920
Отец ребёнка: Рябинин Дмитрий
Смерть
25.06.1968
Причина смерти: Атеросклероз общий, кардиосклероз атеросклеротический, эмфизема легких