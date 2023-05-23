Рябинина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинина Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1883

Дата смерти

25.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1913

Дочь: Чекина Лукерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Рябинин Дмитрий

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Рябинин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Рябинин Дмитрий

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.12.1920

Сын: Рябинин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Рябинин Дмитрий

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Смерть
25.06.1968
Причина смерти: Атеросклероз общий, кардиосклероз атеросклеротический, эмфизема легких
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