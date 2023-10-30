Чекина (Рябинина) Лукерия Дементьевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1913 ст.
Дата смерти02.12.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1913 ст.
Основание: Ф. 101. Оп. 2. Д. 2262. Л. 14об., 15
Крещение
16.05.1913 ст.
Сосково, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Восприемники: крестьяне д. Хмелевая: Стефан Васильевич Супонев и девица Акилина (так в документе) Ивановна Шульдешова
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
05.01.1952
Сын: Чекин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чекин Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1982