Чекина (Рябинина) Лукерия Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекина (Рябинина) Лукерия Дементьевна

Место рождения

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

13.05.1913 ст.

Дата смерти

02.12.1982

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1913 ст.

Отец: Рябинин Дамиан (Демьян, Дометий, Дементий) Николаевич

Мать: Рябинина Наталья Ивановна

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 101. Оп. 2. Д. 2262. Л. 14об., 15
Крещение
16.05.1913 ст.
Сосково, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Восприемники: крестьяне д. Хмелевая: Стефан Васильевич Супонев и девица Акилина (так в документе) Ивановна Шульдешова
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекин Василий Гаврилович

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекин Василий Гаврилович

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
05.01.1952

Сын: Чекин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чекин Василий Гаврилович

Хмелевая, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекин Василий Гаврилович

Смерть
02.12.1982
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