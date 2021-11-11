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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2228Щир (Саськово, Сосково), с. вл.при рч. Щире.252556226239Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
691. Щирь (Сасково, Саськово), село бывшее владельческое, при речке Щире, дворов 61, жителей 417, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Сосково (село)25Город Кромы
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Саськово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10434Сосковосело52°45'с.ш.35°24'в.д.N-36-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54653425101с Сосковосело