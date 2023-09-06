Трусова Евгения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максим
Рождение ребёнка
10.08.1888 ст.
Дочь: Рябинина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Трусов Иван Васильевич
Сосково, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1674. Л. 18 об., 19
Бракосочетание
До 1888 ст.
Смерть
Неизвестно