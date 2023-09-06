Трусова Евгения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрусова Евгения Максимовна

Трусова Евгения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1888 ст.

Дочь: Рябинина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Трусов Иван Васильевич

Сосково, Сосковский муниципальный район, Орловская область
Основание: Ф. 101. Оп. 1. Д. 1674. Л. 18 об., 19
Бракосочетание
До 1888 ст.

Муж: Трусов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close